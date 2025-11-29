【達人のプラモ術】ミニアート「1/48 ユンカースF13水上飛行機（初期型）」前回の達人のプラモ術では、1960年代にジェット戦闘機として初のマッハ2を達成しアメリカをはじめ航空自衛隊でも採用された超音速戦闘機「F-104スターファイター」を紹介しました。今回は、そこから遡ること40年。1920年代にヨーロッパの空を飛んでいた世界初の全金属製旅客機「ユンカースF13」を紹介します。ミニアート「1/48 ユンカースF13水上飛行機（