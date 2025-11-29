陸上の日体大学長距離競技会兼ニッタイダイ・チャレンジ・ゲームズが２９日、横浜市の日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われ、男子１万メートルで日体大の平島龍斗（４年）が２７分５６秒８４の日体大新記録で走破した。２０２０年１２月に池田耀平（現花王）がマークした２７分５８秒５２を５年ぶりに１秒６８更新した。「きょうは２７分台、そして、日体大記録を更新することが目標でした。達成できて良かったです」と