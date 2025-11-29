29日午後9時23分ごろ、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、福島県の大熊町です。【各地の震度詳細】■震度2□福島県大熊町■震度1□福島県いわき市福島広野町楢葉町川内村双葉町浪