ＴＢＳの吉村恵里子アナウンサーが、番組のオフショットを公開した。吉村アナは２９日までに自身のインスタグラムを更新。「『今朝のお目覚めはいかがでしょうか』と言いながら、今朝は私自身がどっきどきの目覚めでした。ＴＨＥＴＩＭＥ,代打の日、ありがとうございましたみあちゃんともパシャリ」とつづり、ＴＢＳの江藤愛アナウンサーの代打を務めた日の放送を振り返った。他にも「新人学生キャスター」齊藤美雅との２