2027年前期放送のNHK連続テレビ小説（朝ドラ）『巡るスワン』のヒロインを森田望智が、脚本をお笑い芸人のバカリズムが務めることが発表された。【写真】朝ドラヒロイン抜擢の森田望智、映画祭で見せた圧巻の美脚ドレス姿朝ドラのヒロインを演じる女優の選出方法といえば、オーディションか直接オファーの2つ。今回、森田はオファーされて決まったのだが、過去に朝ドラに出演し、注目を浴びた俳優が後にヒロインに抜擢される、