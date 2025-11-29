セクシー女優・白上咲花（21）が24日、都内で、写真集「Blooming」（双葉社）の発売記念イベントを行った。 【写真】オトナの魅力も見せた！白上咲花「Blooming」 カワイイ雰囲気が人気の白上だが、写真集では大人っぽさを強調したショットも。「今までと違った雰囲気に仕上がってて、うれしいです。すごい、いい写真集だなと思います」と自画自賛した。 お気に入りはビリビリに破けた全身網タイツを着た、攻撃力高