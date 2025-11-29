30日（日）の天気北海道と東北北部は雨や雪が降りますが、九州〜東北南部は行楽日和となるでしょう。●西日本、沖縄日差しがたっぷり届くでしょう。朝は7℃前後の所が多いですが、日中は29日（土）より気温が上がり、20℃以上のところもありそうです。宮崎は22℃まで上がるでしょう。●東日本青空が広がり、日中は雨の心配はないでしょう。朝の冷え込みは29日（土）より強まり長野は0℃、名古屋や岐阜で4℃の見込みです。昼間は15