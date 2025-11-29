間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」は２９日は、特番が放送されたため放送休止。公式ＳＮＳはＴＶｅｒ限定で出演者による「イイワル考察座談会」が配信されていることを伝えた。残り３話。「考察座談会」はネットでの考察に注目しているという間宮、新木、森本慎太郎、剛力彩芽、稲葉友の５人が参加した。司会の辻岡義堂アナウンサーが、ネットに挙がっている高度な考察をぶつけた。３話で高