全日本空輸（ANA）は、エアバスA320型機とエアバスA321型機の整備作業に伴い、あす11月30日に6便を欠航する。欧州航空安全機関（EASA）が発行した、耐空性改善命令（EAD）に基づく整備作業に伴うもの。影響人数は約530名。これにより、11月29日に欠航となった95便と合わせ、影響便数は101便、影響人数は約13,730名となった。ANAでは、「多くの運航便に遅延・欠航が発生し、お客様に多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫