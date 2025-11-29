京都の繁華街で火事が起きています。消防によりますと、午後７時５３分頃、京都市中京区先斗町の飲食店店員から「１階の調理場から火が出て２階まで燃えている」と通報がありました。消防車など２３台が出動して、消火活動を行っているということです。いまのところけが人の情報は入っていないということです。先斗町は、鴨川の四条大橋と三条大橋の間、飲食店が並ぶ狭い通りで、現場は三条大橋の近く、通りに消防車が何台も並び、