韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「미쳤다（ミチョッタ）」の意味は？「미쳤다（ミチョッタ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、いい意味でも悪い意味でも使える便利な言葉！「미쳤다（ミチョッタ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、