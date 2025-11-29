京都市中京区の繁華街・先斗町の火災現場で活動する消防隊員＝29日午後8時41分29日午後7時50分ごろ、京都市中京区の繁華街・先斗町の飲食店で「1階から出火した」と従業員から119番があった。京都市消防局によると、これまでのところけが人や延焼の情報は入っていない。消防が消火活動に当たっている。消防によると、火元とみられる飲食店は木造3階建てのビルにある。現場は先斗町歌舞練場の近くで、飲食店が多く集まっている