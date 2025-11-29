バレーボールの大同生命SVリーグは29日、大阪市のおおきにアリーナ舞洲などで男女計10試合が行われ、男子はサントリーがVC長野に、大阪Bが広島Tにストレート勝ちし、ともに10勝目（1敗）を挙げた。女子はNEC川崎が埼玉上尾を3―2で下して14勝1敗。SAGA久光はKUROBEに、姫路は刈谷に勝って、ともに12勝3敗とした。