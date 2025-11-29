今年も残すところあとわずか…。1年間毎日がんばった自分へのごほうびに、憧れブランドのアイテムを贈るのはいかが？そこで今回は、金川紗耶とともに、どんなコーデにも華を添えてくれる「Dior」のミニバッグをご紹介します。エレガントな装いになれるアイテムをぜひチェックしてみて♡Dior -ディオール-第2次世界大戦後のパリ。抑制されたファッションが主流の時代に、初のオートクチュールコレクションで「ニュールック」を