ちょうどいい5ナンバーサイズ×クラス超え豪華インテリア採用！さまざまな車種を取り扱う日産ですが、そのなかで一番売れているのが、コンパクトカーの「ノート」です。2020年に現行の3代目へとフルモデルチェンジしたノートは、シリーズ式ハイブリッド「e-POWER」専用モデルとしてラインナップ。【画像】超カッコいい！ これが日産の「人気コンパクトカー」です！（30枚以上）登場以降、堅調に売れ続けており、居住性や扱い