２３日、ルンドゥプ県で羽を休める渡り鳥。（ラサ＝新華社記者／李鍵）【新華社ラサ11月29日】中国西蔵自治区ラサ市林周（ルンドゥプ）県は冬を迎え、多くの渡り鳥が越冬のため飛来している。オグロヅルやインドガン、アカツクシガモなどが、川べりや湖で餌を探し、羽を休めている。２３日、ルンドゥプ県で羽を休める渡り鳥。（ドローンから、ラサ＝新華社記者／姜帆）２３日、ルンドゥプ県の上空を飛ぶ渡り鳥。（ラサ＝新華社記