1221年創業、世界最古の薬局として知られるサンタ・マリア・ノヴェッラが、松屋銀座1階プロモーションスペースにて2025年12月3日(水)～25日(木)までホリデーポップアップを開催します♡フィレンツェ本店の旧薬局室をイメージした会場では、香り高いオードパルファムやホームフレグランス、ボディケアアイテムなどが並び、冬の祝祭にぴったりな限定ホリデーアイテムも登場。