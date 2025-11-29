「競泳・ジャパンオープン」（２９日、東京アクアティクスセンター）昨夏のパリ五輪代表の池江璃花子（横浜ゴム）が取材に応じ、２０１２年ロンドン五輪男子２００メートル平泳ぎ銅メダルの立石諒さんや、現日本代表の渡辺一平（トヨタ自動車）らを指導する高城直基コーチに現在、指導を受けていることを明かした。池江はこれまでオーストラリアで練習を積んでいたが、９月に拠点を日本に戻すことを発表していた。高城コーチ