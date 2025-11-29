ラグビーの全国大学選手権は29日、福岡市のジャパンベースで2回戦が行われ、福岡工大（九州）が朝日大（東海・北陸・中国・四国）に30―29で競り勝ち、3回戦進出を決めた。25―29の後半37分、バックスまで加わる全員モールから小川慧士が逆転トライを決めた。「トンガ人留学生がいる相手の強力FWに対してよく頑張ってくれた」と宮浦成敏監督は接戦を制した選手たちの粘りをたたえた。12月14日の3回戦では関西3位の関学大と対