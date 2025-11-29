前の話を読む。サトコは1日休んで仕事に戻った。反省していない横田は変わらず仕事をサボり、サトコの悪口を社内に言いふらす。サトコが横田を注意するとキレ始め…。■挑発する横田■横田の策略に引っかかってしまい…■会社を辞めた後悔を思い出す■今からでもやり直せる？サトコに注意された横田はキレて、サトコを挑発し始めます。サトコが近づいてくる佐野に気づいていないことをいいことに、「佐野を好きなんじゃないのか」