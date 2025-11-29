◆明治安田J2リーグ最終節熊本0―0甲府（29日、熊本・えがお健康スタジアム）ロアッソ熊本がホームで甲府と引き分け、勝ち点37の18位に順位を下げ、J3降格が決まった。クラブは試合後、大木武監督の退任を発表した。2020年からクラブ最長の6シーズンで指揮し、22年にはJ1昇格プレーオフに参戦、23年には天皇杯で4強入りしたものの、今季はJ2リーグで9勝10分け19敗と振るわなかった。クラブを運営するアスリートクラブ熊