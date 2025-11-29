■これまでのあらすじ“都合のいい子”をやめて、結婚と同時に幼少期からの夢だった渡米を決めた凜。孤独を感じる母のもとを訪ねたのは伯母だった。凜を「いい子」と称える伯母は、娘の夢を忘れていた母に対し、「母親なのに、どうしてそんなに娘に無関心なの？」と問い、母は心を揺さぶられる。「シングルマザーで完璧な母になれなかっただけ」と思いたいが、伯母と娘が重なって見えることを否定しながらも、母の胸には拭えないざ