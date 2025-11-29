現在放送中の日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』で「DOMINANCE」を披露するINIが、出演前にコメントを寄せた。INI――「DOMINANCE」に込められたメッセージについてお教えください。高塚大夢：僕たちの今年発売されたサードアルバム「THE ORIGIN」のタイトル曲です。前作・前々作で3部作として「壁をぶち壊す」「固定観念を壊す」というコンセプトにしていて、その最終到達地点の曲になっています。壁をぶち壊して、