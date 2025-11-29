東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。プロ野球球団フロントがオフに行う一番悲哀に満ちた業務を明かした。球団フロントの年末にかけてのオフは選手への戦力外通告、ドラフト会議（正確にはシーズン終盤に行われる）、戦力補強、契約更改、保有者名簿の作成など1年で一番忙しい時期だという。移動など肉体的にきつい仕事もあ