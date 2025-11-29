指原莉乃プロデュースの人気アイドルグループ「≠ＭＥ」（ノットイコールミー）が２９日、東京・有明アリーナで毎年恒例の「≠ＭＥ特別公演２０２５」２ｄａｙｓの２日目を開催した。この日のチケットはソールドアウトで、１万人を動員。開演時間になると、冨田菜々風がセンターステージに姿を現し「『≠ＭＥ特別公演２０２５』へようこそ！」とあいさつ。本公演のコンセプトが明かされ、今夏開催の全国ツアー２０２５