上方落語の最古参、桂福團治（85）が29日、大阪松竹座で「芸歴65年記念公演−上方落語界最古参の福團治−」を開催した。1960年に3代目桂春団治に入門し芸歴65年。60周年に続いて、今回も大阪松竹座で公演を開催し、「皆さまのおかげで盛大にやらせていただきありがとうございます。65年やってますんや、疲れた」と笑顔。師匠に絶対服従の時代、ダジャレを交えた小話にペケペンと合いの手を入れる「ペケペン落語」、声が出なくなっ