新日本プロレス２９日青森大会の「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦で、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬ、ドン・ファレ（４３）組がタイチ（４５）、小島聡（５５）組から３勝目をあげた。なんとも手の込んだやり口で、拷問の館に引きずり込んだ。小島とのラリアート相打ちに打ち負けたＥＶＩＬは、コジコジカッター、タイチのバズソーキックを浴びて劣勢に。カットに入ったファレもサン