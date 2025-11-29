新日本プロレス２９日青森大会の「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦で、エル・デスペラード、石川修司（５０）組が後藤洋央紀（４６）、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）の「毘沙門」を撃破し、３勝目をあげた。階級と団体を超えた異色タッグが、３度の優勝を誇る名コンビを粉砕した。ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩを孤立させると、合体パワーボムで攻勢に。さらに石川がラリアートで後藤を場外に追いやって勝負に出る。石川