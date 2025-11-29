もともとメイクやファッションが好きだったでしょうに…夫の機嫌を損ねないために我慢することにした妻。それにしても夫のセンスよ…！ここまでの流れを見ていると、すんなり美容院へ行かせてくれないような気がしますね。【まんが】龍生の場合(ウーマンエキサイト編集部)