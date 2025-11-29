猫は飼い主に強い!!【漫画】猫様VS下僕の戦いの一部始終を見る「腰とんとん」が大好きな猫、ヒュノト。現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこさん(@mogutchecho)は、ある日ヒュノトからの要求を拒んでみることにした。果たして、猫様は下僕に対しどういった手段に出るのだろうか。今回は、猫と飼い主の攻防を描いた漫画とともに、もちこさんに話を聞いた。■5歳までクールだった猫が変貌腰とんとんをご所望だが、ちょっと無視