シンガー・ソングライターで俳優の福山雅治(56)が29日、自身のインスタグラムを更新。V・ファーレン長崎のJ1昇格を祝福した。長崎県出身の福山は「祝！J1昇格！更なる高みへと！」と記し、地元クラブの昇格を祝福。福山は2024年10月にV・ファーレン長崎のホームスタジアム「PEACE STADIUM Connected by SoftBank」のこけら落とし公演として、初のフリーライブを開催。約2万5000人を無料招待した。V・ファーレン長崎はこの