Image: mimiy_331 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。一瞬の気の緩みも許されない…それが運転の世界です。疲労や単調な景色、昼食後の満腹感などにより、予期せぬタイミングで訪れる眠気への手軽なソリューションが登場しました。たった18gの軽さでドライバーを守る「RESET」は、360°モーションセンサーで眠気をいち早く検知。強力な振動で、即座に意識をイマココに