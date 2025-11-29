11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。HANAは「Blue Jeans」を披露。出演前にコメントを寄せてくれた。Q：今回披露いただく楽曲「Blue Jeans」への思いや特徴をお教えください。CHIKA：“青春”です！YURI：みんなで一緒に歌えるところがあるので、テレビの前でもぜひ、お願いいたします！Q：振り付けのポイントをお教えく