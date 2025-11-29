ロアッソ熊本は29日、大木武監督の退任を発表した。熊本は今シーズン残留争いに巻き込まれ、第37節が終了した時点で17位に低迷。29日に行われた2025明治安田J2リーグ最終節では、ヴァンフォーレ甲府とスコアレスドローで試合を終えると、18位のカターレ富山が4−1で勝利を収めたことにより、順位が逆転。熊本は18位に転落し、J3降格が決定した。そして同日、熊本は大木武監督の今シーズン限りでの退任を発表。6シーズンに渡