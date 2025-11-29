2025明治安田J3リーグ最終節が29日に行われ、リーグ戦の最終順位が決定。優勝した栃木シティと、最終節で勝ち点「1」を積み上げたヴァンラーレ八戸のJ2昇格が決まった。そして、3位から6位のクラブが参加するJ2昇格プレーオフは、FC大阪、テゲバジャーロ宮崎、鹿児島ユナイテッドFC、ツエーゲン金沢が出場権を獲得することになった。そしてJリーグは同日、明治安田J2昇格プレーオフ2025の組み合わせを発表。シーズンを3位で終