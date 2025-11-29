出産予定日より前に産気づき、大変なときに助けてくれた人には感謝しかありません。しかし筆者知人のMさんは、産気づいたお嫁さんのために協力したのに衝撃の発言をお嫁さんから貰いました。 お嫁さんとはいい距離感だったはず……