【その他の画像・動画等を元記事で観る】 osageが新曲「ごめんね。」のMVを公開した。 ■男女の生々しい関係をストレートなバンドサウンドで描くラブソング 11月26日にデジタルリリースされた「ごめんね。」はosageの新境地とも言える、男女の生々しい関係をストレートなバンドサウンドで描くラブソング。 ハヤシサトルが監督を務めたMVには、『JJ』の専属モデルを務め若者からの人気が高い松川星と、モデル