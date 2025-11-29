2021年に取材した、川崎市高津区を拠点に活動するパイラスアカデミー。「野球を通じて『思考力』を育む」を標榜していたチームの４年後を追ってみました。＜子どもが聞きに来るまで教えない＞土曜日午前の多摩川河川敷は、数面ある野球グラウンドのほとんどが少年野球で埋め尽くされる。色んな少年野球チームの試合、練習を見ながら暫く歩くと、パイラスが練習をするグラウンドを見つけた。４年前と変わらず、揃いの水色のＴシャツ