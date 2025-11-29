今季限りで現役を引退した巨人の長野久義さんと、MLBボルティモア･オリオールズに所属していた菅野智之投手の「スペシャルトークイベントPresents by GOOD LIFE」が29日、都内で行われました。菅野投手は2020年にポスティング制度を利用してのメジャー移籍を目指しましたが、うまくいかず、巨人に残留。その後、23年にはケガもあり、4勝8敗と大きく負け越しますが、24年には15勝3敗と復活を遂げました。そのオフに海外FA権を行使し