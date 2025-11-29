音楽は聴くと心が動かされるだけでなく、脳にさまざまな影響を及ぼすことがわかっています。1万人以上の高齢者を対象にした研究では、70歳以上の人が音楽を聴くと、認知症のリスクが約40％も減少する可能性があるという結果が示されました。International Journal of Geriatric Psychiatry | Wiley Online Libraryhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gps.70163Music can stave off dementia by up to 40 per cent, Monas