Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が29日、都内で開催された『MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING』舞台あいさつに登壇。大森は「2人がいなければ、僕は楽曲をこうして今日に至るまで作れていないと思います」と若井と藤澤に対する思いを語った。【写真】スペシャルイベントに登壇したMrs. GREEN APPLEの3人本イベントは、ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD