大規模火災が起きた香港北部の高層住宅群近くに集まった防護服姿の捜索隊員ら＝29日（共同）【香港共同】香港北部の高層住宅群で起きた大規模火災は少なくとも128人が犠牲となり、29日も不明者の捜索が続いた。政府当局者は同日、依然として約150人の安否が不明だと述べた。28日時点では約200人だった。防火対策の不徹底への不信の目が当局にも向けられる中、香港政府は異例なスピードで対策強化を相次ぎ発表し、批判回避に躍起