【UEFA ヨーロッパリーグ】フェイエノールト 1−3 セルティック（日本時間 11月28日／スタディオン・フェイエノールト）【映像】超技巧“ジャンピングループパス”セルティックのMF旗手怜央が、ふんわりとしたダイレクトパスでアシストを記録。ジャンプしながらの極上ラストパスに、ファンが衝撃を受けている。日本時間11月28日のUEFAヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第5節で、セルティックがアウェイでフェイエノール