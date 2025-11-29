ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２８日、汚職対策機関の捜査を受け、事実上の政権ナンバー２で最側近のアンドリー・イェルマーク大統領府長官を解任した。ロシアとの戦闘終結に向けた米国との交渉でも中心的な役割を担ってきた人物で、今後の和平協議に影響する可能性がある。ゼレンスキー氏は２８日夜の演説で、イェルマーク氏の解任を巡り、「団結を失えば、全てを失う危険がある」と国民に結束を呼びかけ