ある日、おばあちゃんと飼い主さんと一緒に買い物に来たとらちゃん。途中おばあちゃんがトイレへ行ってしまった時の、寂しそうな表情が、あまりにも可愛すぎると反響を呼びました。「とらちゃん大丈夫だよ、抱きしめてあげたい」「凄い探してるよね」と評判となり、31万回以上再生されています。 【動画：おばあちゃんと買い物に来た犬→途中でトイレに行くと…絵に描いたような『ぴえん顔』】 みんなで買い物に来たとらちゃん