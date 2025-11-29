アルネ・スロット率いるリヴァプールは今節のウェストハム戦で連敗をストップさせることができるだろうか。昨シーズンのプレミア王者はフロリアン・ヴィルツやアレクサンデル・イサクといった大型補強を行い、今シーズンの優勝候補筆頭と期待も大きかったが、現在は誰もが予想していなかった事態に陥っている。プレミアリーグでは12試合を終えて6勝6敗で12位に沈んでおり、さらに現在公式戦3連敗中。内容も悲惨で3試合で10失点、す