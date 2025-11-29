レヴァークーゼンに敗れ、今季の公式戦では早くも5敗目となったマンチェスター・シティ。一時のような圧倒的な強さは失われており、ペップ・グアルディオラ監督は立て直しに着手している。リーグ4連覇当時と現在を比較すると、シティは得点力のある選手が少ない。3冠を成し遂げた22-23シーズンのリーグ戦ではアーリング・ハーランドとフィル・フォーデンが二桁、フリアン・アルバレスが9ゴール、イルカイ・ギュンドアンが8ゴール、