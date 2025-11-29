ピーチ・アビエーションは、エアバスA320ファミリーの整備作業を完了した。欧州航空安全機関（EASA）が発行した、耐空性改善命令（EAD）に伴うもの。欠航便は発生せず、一部便で機材繰りのため遅延が発生する可能性があるとした。