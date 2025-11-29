ＴＢＳの浦野芽良（うらの・かいら）アナウンサーが司会衣装を披露した。浦野アナは２９日までに自身のインスタグラムで「２０２５年度プロ野球最優秀バッテリー賞表彰式の司会を務めました」とつづり、上品でクラシカルなロング丈のセットアップを披露した。そして、「村上投手−坂本捕手伊藤投手−伏見捕手おめでとうございます」と一言添えた。この投稿には「いや可愛い」「素敵」「綺麗すぎ」「前髪長いのもカワ