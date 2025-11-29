女子プロレス「スターダム」のワールド王者・上谷沙弥（２９）が、Ｖ８戦（１２月２９日の両国国技館）で迎え撃つ安納サオリ（３４）に悪の制裁を下した。２９日のエディオンアリーナ大阪第２競技場大会では同じ極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」に属するワンダー王者・小波と組み、次期ワールド王座挑戦者の安納、そして来年１月４日の新日本プロレス東京ドーム大会で自身の保持するＳＴＲＯＮＧ女子王座とＩＷＧＰ女子